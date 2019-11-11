У Туреччині застрелили чоловіка, про якого Киргизька служба Радіо Свобода згадувала у розслідуванні

У турецькому Стамбулі застрелили бізнесмена з китайської провінції Сіньцзян, про якого Киргизька служба Радіо Свобода згадувала в розслідуванні про незаконне виведення близько 700 мільйонів доларів.

За даними турецьких ЗМІ, Аєркен Саймаїті застрелений невідомим у ресторані в районі Фатіх.

У травні Киргизька служба Радіо Свобода отримала документи, які підтверджували, що принаймні 250 мільйонів доларів були вивезені із Киргизстану за кордон через банківські рахунки Саймаїті й киргизької компанії.

Після розслідування Киргизька служба боротьби з економічними злочинами підтвердила, що Саймаїті, етнічний Уйгур із Сіньцзяна, перебуває в розшуку. За даними слідства, Саймаїті, його дружина й компанія «Абдираз» вивели із Киргизстану за кордон понад 646 мільйонів доларів через 11 банківських рахунків.

Згідно з розслідуванням Киргизької служби Радіо Свобода, Саймаїті і його дружина могли бути пов’язані із фондом, що має зв’язок із сім’єю киргизького депутата Іскендера Матраїмова. Парламентар відкидає звинувачення.