США запроваджують санкції проти організацій із Китаю через «репресії» в Сіньцзяні

Сполучені Штати Америки внесли в «чорний список» 28 організацій із Китаю: про них стверджується, що вони причетні до «порушень і зловживань правами людини» проти уйгурів та інших національних груп, переважно мусульман за вірою, в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на крайньому заході Китаю.

Як повідомило 7 жовтня Міністерство торгівлі США, ці юридичні особи внесені в санкційний список, що забороняє їм купувати продукти й послуги в компаній зі США без попереднього дозволу американського уряду.

Як заявлено в документі, перелічені у списку організації причетні до «кампанії репресій, масових свавільних затримань і високотехнологічного стеження проти уйгурів, казахів та інших представників мусульманських меншин у Китаї».

Серед цих організацій – двадцять китайських «бюро громадської безпеки» (поліційних управлінь) – Бюро громадської безпеки Сіньцзян-Уйгурського автономного району і 18 підпорядкованих йому бюро в адміністративних підрозділах регіону, – а також поліційне училище.

А ще у списку вісім компаній – таких, як Hikvision, що займається відеоспостереженням, чи Sense Time і Megvii Technology, лідерів в автоматичному розпізнаванні облич, і ще низка тих, що працюють у галузях штучного інтелекту.

Для цих компаній санкції можуть виявитися болісними – а, на думку окремих експертів, для деяких із них навіть «руйнівними».

У Китаї не згодні з новими санкціями

Пекін висловив «гостре невдоволення і рішуче несприйняття» кроком США і назвав заяви про порушення прав людини в Сіньцзяні «безпідставними».

«Цей акт серйозно порушує засадничі норми міжнародних відносин, є втручанням у внутрішні справи Китаю і завдає шкоди інтересам китайської сторони», – заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґен Шуан.

Розкритикували дії США й самі потерпілі компанії. Зокрема, Hikvision виступила з заявою, що поважає права людини і виступає проти рішення адміністрації США. Megvii назвала санкції проти неї безпідставними і запевняє, що за перше півріччя цього року нічого не заробила на своїх проєктах у Сіньцзяні, а за весь 2018 рік на цих проєктах вона заробила лише 1 відсоток від усіх своїх прибутків. Обидві компанії однаково заявили, що в їхньому випадку вочевидь сталося непорозуміння.

Що діється в Сіньцзяні? Пекін твердить: усе добре

Пекін зазнає дедалі гострішої критики через його політику в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

За словами експертів ООН і активістів, не менш як один мільйон уйгурів, а також представників інших меншин, переважно мусульманської віри, примусово утримують у спеціальних таборах у цьому регіоні, так званих «таборах перевиховання».

Пекін наполягає, що то «центри професійної освіти і перепідготовки», які мають на меті поліпшити освіченість уйгурів. Останнім часом про такі заклади згадують і як про «навчальні центри боротьби з екстремізмом», де уйгурів буцімто вчать протистояти ісламському тероризмові.

Минулого місяця державний секретар США Майк Помпео заявив: «Із репресивною кампанією в Сіньцзяні справа не в тероризмі. Справа в намаганні Китаю стерти особистості власних громадян».

Він виступив із цією заявою 22 вересня під час зустрічі в Нью-Йорку з міністрами закордонних справ п’яти середньоазійських країн на полях сесії Генеральної асамблеї ООН.

Державний департамент США організував тоді там спеціальний захід, щоб привернути увагу до тяжкого становища уйгурів. Заступник держсекретаря Джон Салліван засудив на ньому «жахливу китайську кампанію репресій».

«У Сіньцзяні уряд Китаю не дає мусульманам можливості молитися, читати Коран, він знищив чи зруйнував безліч мечетей… Це систематична кампанія Комуністичної партії Китаю з метою не дати власним громадянам можливості здійснити своє невід’ємне право на релігійну свободу», – заявив чільний американський дипломат.

Попри санкції, переговори мають продовжитись

Санкції проти китайських компаній адміністрація президента США Дональда Трампа накладає вже не вперше. Зокрема, у травні до санкційного списку потрапив телекомунікаційний велетень Huawei – тоді причиною стали побоювання щодо безпеки інформації в її продуктах.

США і Китай, дві найбільші економіки світу, останні 15 місяців перебувають у стані торговельної війни – зокрема, накладають на продукти одна одної високі тарифи.

Але 7 жовтня, за кілька годин до оголошення про санкції, Білий дім повідомив, що на 10 жовтня заплановане поновлення торговельних переговорів.