Китайський шпигун перейшов на бік Австралії і розповів про закордонні операції Пекіну – ЗМІ

Шпигун, який працював на користь Китаю, здався владі Австралії і просить політичного притулку – про це 23 листопада повідомляють австралійські ЗМІ.

За даними журналістів газети The 9, чоловіка ідентифікували як Вонга «Вільяма» Лік’янґа. Він нібито надав австралійській контрррозвідці дані про те, як Пекін здійснює свої розвідувальні операції за кордоном.

Також Вонг, за повідомленнями, розкрив особи командування китайської розвідки, що працює в Гонконгу, де зараз тривають антикитайські протести.

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Газети The Age та The Sydney Morning Herald передають зі слів Вонга, що він був особисто задіяний в операціях із проникнення та підривної роботи у Гонконгу, Тайвані та Австралії.

Він також «детально описав», як Китай таємно котролює публічні компанії для фінансування розвідувальної діяльності.

Наразі Вонг мешкає в Сіднеї, куди раніше приїхав до дружини та маленького сина. Він має туристичну візу і подав запит на надання політичного притулку, повідомляють ЗМІ.

В інтерв’ю місцевому телеканалу чоловік повідомив, що його стратять, якщо він повернеться до Китаю.

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«Щойно я повернуся, мені кінець», – сказав він через перекладача в ефірі місцевої програми «60 хвилин».

Голова казначейства Австралії Джош Фріденберг назвав свідчення Вонга «дуже тривожними», проте не уточнив, чи отримає той політичний притулок, повідомляє The Sydney Morning Herald.

У вересні 2019 року американське видання The New York Times повідомило, що Китайська розвідка використовує соцмережу для пошуку роботи LinkedIn для того, щоб знаходити шпигунів з-за кордону.