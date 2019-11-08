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08 листопада 2019, Київ 16:05
Новини | Міжнародні

Помпео застеріг країни Заходу щодо загроз з боку Росії та Китаю

Майк Помпео виступив неподалік від того місця, де до свого падіння пролягав Берлінський мур

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Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що Росія та Китай становлять загрозу демократичним цінностям. Про це він заявив у Берліні, виступаючи напередодні 30-ї річниці падіння Берлінської стіни 1989 року.

За словами Помпео, вільні країни вступили у «протиборство цінностей» із тими, де громадяни не мають такої повноти прав.

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«Західні, вільні країни несуть відповідальність за те, щоб запобігти загрозам нашим людям (від урядів на кшталт Росії та Китаю – ред.)», – сказав голова Держдепартаменту.

Він виступив неподалік від того місця, де до свого падіння пролягав Берлінський мур, поруч із Бранденбурзькими воротами. Цей мур з 1961-го по 1989 рік розділяв Німеччину на Німецьку демократичну республіку, підконтрольну СРСР, та Федеративну республіку Німеччина.

Берлін: за комунізму і зараз

Говорячи про падіння стіни, Помпео заявив, що Захід «збився зі шляху » після цієї події. Він назвав помилкою думку, що США можуть скоротити підтримку своїх союзників та збройних сил.

«Сьогодні Росія, очолювана колишнім офіцером КДБ, який колись працював у Дрездені, вторгається на території сусідів та вбиває політичних опонентів. У Китаї Китайська комуністична партія формує новий погляд на авторитаризм», – навів приклади представник США.

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Помпео згадав також газопровід «Північний потік 2», який Росія зараз прокладає до Німеччини.

«Енергетичне постачання Європи… залежатиме від примх (президента Росії Володимира – ред.) Путін», – застеріг він.

Американська влада послідовно критикує зовнішню політику Росії та Китай. У жовтні Майк Помпео застеріг ці дві країни від агресивних дій в Арктиці.

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