Помпео застеріг країни Заходу щодо загроз з боку Росії та Китаю

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що Росія та Китай становлять загрозу демократичним цінностям. Про це він заявив у Берліні, виступаючи напередодні 30-ї річниці падіння Берлінської стіни 1989 року.

За словами Помпео, вільні країни вступили у «протиборство цінностей» із тими, де громадяни не мають такої повноти прав.

Читайте також: Російський замах на інтернет: що таке «суверенний інтернет» і для чого він потрібен​

«Західні, вільні країни несуть відповідальність за те, щоб запобігти загрозам нашим людям (від урядів на кшталт Росії та Китаю – ред.)», – сказав голова Держдепартаменту.

Він виступив неподалік від того місця, де до свого падіння пролягав Берлінський мур, поруч із Бранденбурзькими воротами. Цей мур з 1961-го по 1989 рік розділяв Німеччину на Німецьку демократичну республіку, підконтрольну СРСР, та Федеративну республіку Німеччина.

Говорячи про падіння стіни, Помпео заявив, що Захід «збився зі шляху » після цієї події. Він назвав помилкою думку, що США можуть скоротити підтримку своїх союзників та збройних сил.

«Сьогодні Росія, очолювана колишнім офіцером КДБ, який колись працював у Дрездені, вторгається на території сусідів та вбиває політичних опонентів. У Китаї Китайська комуністична партія формує новий погляд на авторитаризм», – навів приклади представник США.

Читайте також: США запроваджують санкції проти організацій із Китаю через «репресії» в Сіньцзяні​

Помпео згадав також газопровід «Північний потік 2», який Росія зараз прокладає до Німеччини.

«Енергетичне постачання Європи… залежатиме від примх (президента Росії Володимира – ред.) Путін», – застеріг він.

Американська влада послідовно критикує зовнішню політику Росії та Китай. У жовтні Майк Помпео застеріг ці дві країни від агресивних дій в Арктиці.