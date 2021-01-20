США назвали геноцидом переслідування уйгурів у Китаї

Держсекретар США Майк Помпео 19 січня назвав геноцидом переслідування уйгурського населення в Китаї. США стали першою країною в світі, що на офіційному рівні так визначила події в КНР. Це було зроблено в останні години перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена.

«Я впевнений, що відбувається геноцид, і що ми стали свідками систематичних спроб зі знищення уйгурського населення владною Компартією», – ідеться в заяві Помпео, розміщеній на сайті Білого дому. У повідомленні вказано, що адміністрація Трампа впродовж чотирьох років називала Компартію Китаю тим, чим вона є – «марксистсько-ленінським режимом, який панує над багатостраждальним китайським народом за допомогою промивання мізків і грубої сили».

Багато країн світу звинувачують Китай у запроторенні в табори понад мільйона мусульман-уйгурів. Згідно зі свідченнями очевидців, ув’язнених піддають ідеологічній обробці, змушуючи відмовлятися від своєї культури, релігії та мови.

У районах проживання уйгурів запроваджене тотальне спостереження за громадянами, влада, за численними свідченнями, руйнує їхні культурні об’єкти, будинки і змушує їх відмовитися від звичного способу життя. Повідомляється про примусову стерилізацію жінок, масові катування та використання примусової праці, в тому числі – для підрядників західних компаній.

Офіційний Пекін виправдовує свої дії профілактикою ісламського тероризму та екстремізму, а табори називає місцями для «професійної підготовки». Зокрема, 12 січня посол КНР в ООН закликав Велику Британію не втручатися в справи Китаю після того, як британський міністр уряду розкритикував ставлення Пекіна до мусульманської уйгурської меншини.