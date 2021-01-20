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20 січня 2021, Київ 15:25
Китай.Виклики

США назвали геноцидом переслідування уйгурів у Китаї

Заява про переслідування уйгурів стала однією з останніх для держсекретаря США Майка Помпео на посаді. Його повноваження завершуються 20 січня разом із завершенням каденції президента США Дональда Трампа

Держсекретар США Майк Помпео 19 січня назвав геноцидом переслідування уйгурського населення в Китаї. США стали першою країною в світі, що на офіційному рівні так визначила події в КНР. Це було зроблено в останні години перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена.

«Я впевнений, що відбувається геноцид, і що ми стали свідками систематичних спроб зі знищення уйгурського населення владною Компартією», – ідеться в заяві Помпео, розміщеній на сайті Білого дому. У повідомленні вказано, що адміністрація Трампа впродовж чотирьох років називала Компартію Китаю тим, чим вона є – «марксистсько-ленінським режимом, який панує над багатостраждальним китайським народом за допомогою промивання мізків і грубої сили».

Багато країн світу звинувачують Китай у запроторенні в табори понад мільйона мусульман-уйгурів. Згідно зі свідченнями очевидців, ув’язнених піддають ідеологічній обробці, змушуючи відмовлятися від своєї культури, релігії та мови.

У районах проживання уйгурів запроваджене тотальне спостереження за громадянами, влада, за численними свідченнями, руйнує їхні культурні об’єкти, будинки і змушує їх відмовитися від звичного способу життя. Повідомляється про примусову стерилізацію жінок, масові катування та використання примусової праці, в тому числі – для підрядників західних компаній.

Офіційний Пекін виправдовує свої дії профілактикою ісламського тероризму та екстремізму, а табори називає місцями для «професійної підготовки». Зокрема, 12 січня посол КНР в ООН закликав Велику Британію не втручатися в справи Китаю після того, як британський міністр уряду розкритикував ставлення Пекіна до мусульманської уйгурської меншини.

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