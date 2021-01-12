Посол Китаю в ООН розкритикував Велику Британію через її позицію щодо уйгурської меншини

Посол КНР в ООН закликав Велику Британію не втручатися в справи Китаю після того, як британський міністр уряду розкритикував ставлення Пекіна до мусульманської уйгурської меншини.

Критика, яку китайський представник Чжан Юнг назвав безпідставною «політичною атакою», пролунала 12 січня під час виступу британського міністра Джеймса Клеверлі перед Радою безпеки ООН.

Визнавши, що іноді держави потребують «надзвичайних заходів» для боротьби з тероризмом, Клеверлі сказав, що «занадто часто контртероризм використовується для виправдання брутальних порушень прав людини та утисків». Він назвав ситуацію з уйгурами в китайському регіоні Сіньцзян як «конкретний випадок».

Пекін регулярно зазнає суворої міжнародної критики через свою політику в регіоні Сіньцзян, де, за підрахунками ООН, щонайменше 1 мільйон етнічних уйгурів та інших меншин утримуються в «центрах протидії екстремізму». Китай відкидає звинувачення, заявляючи, що ці заклади є центрами професійної підготовки, які використовуються для протидії ісламістському радикалізму.