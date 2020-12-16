В Європі продають медичні товари, зроблені уйгурами в рамках «трудової програми» Китаю – розслідування

Щонайменше два великих європейських дистриб’ютори продають медичні маски та інші засоби захисту, створені етнічними уйгурами, свідчить розслідування Проєкту звітності про організовану злочинність та корупцію (OCCRP) та його партнерів, оприлюднене 16 грудня.

Згідно з розслідуванням, китайська влада відправляє сотні тисяч уйгурів та інших представників корінних етнічних меншин – переважно мусульман – на фабрики по всій території Китаю в рамках суперечливої «трудової програми».

Вироблені на цих фабриках захисні товари закуповують уряди та установи з охорони здоров’я щонайменше п’яти європейських країн, попри застереження правозахисників.

Трудова програма надає уйгурам можливість виїхати з провінції Сіньцзян до інших регіонів. Але експерти з прав людини стверджують, що представників меншин примушують погоджуватися на участь.

Відповідно до висновків OCCRP, йдеться про дві компанії, які продають товари медичного призначення – McKesson та OneMed. Вони протягом 2020 року продають маски та інші засоби захисту від одного виробника – Hubei Haixin Protective Products.

З документів у відкритому доступі дослідники виявили, що китайська компанія «донедавна наймала щонайменше 130 уйгурських працівників, перевезених із Сіньцзяну».

McKesson і OneMed також продавали продукти, виготовлені китайською компанією Zhende Medical, яка була «позначена експертами з прав людини як ризикована, тому що має ланцюги постачання та дочірні компанії в Сіньцзяні».

В своїй заяві директор зі зв’язків із громадськістю McKesson в Європі Ронан Бретт сказав, що компанія «віддана ідеї позитивної громадської діяльності компанії та етичності джерел».

«Постачальники повинні погодитися з Принципами сталих ланцюгів постачання McKesson (MSSP), які передбачають виконання відповідного законодавства разом із дотриманням нашої суворої політики із захисту працівників, підготовки до надзвичайних ситуацій, визначення та управління ризиками щодо довкілля та захисту довкілля», – заявив Бретт.

Своєю чергою, операційний директор OneMed Роберт Шмідт повідомив, що його компанія продовжує співпрацювати з Hubei Haixin, позаяк «не виявила доказів» того, що її співробітники з Сіньцзяну були «примушені або зазнали поганого ставлення».

«Загальна оцінка OneMed полягає в тому, що в нашому ланцюзі постачання не було примусової праці або дискримінації проти уйгурської меншини. Але ми продовжимо», – йдеться в повідомленні Шмідта.

Раніше цього року видання New York Times виявило, що медичні маски, зроблені уйгурами на фабриці в провінції Хубей в рамках тривалої трудової програми, продаються в Сполучених Штатах.

За оцінками ООН, близько 1 мільйона етнічних уйгурів та інших мусульман-представників тюркомовних корінних народів утримуються в таборах, які Пекін називає «контрекстремістськими центрами» у провінції Сіньцзян. Також мільйони людей насильно утримуються в «таборах перевиховання».

Пекін заявляє, що місця утримання є «професійно-технічними» закладами, а їхня мета – навчання та розвиток робочих навичок.