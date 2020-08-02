Компанії в США стають «більш свідомими» щодо порушення прав уйгурів Китаєм – держсекретар

Компанії в Сполучених Штатах стають «більш свідомими» щодо порушень прав людини в китайській провінції Сіньцзян, населеній уйгурською меншиною, заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв’ю Fox News 2 серпня.
Помпео нагадав, що 31 липня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Сіньцзянського виробничо-будівничого корпусу (XPCC), який, за його словами «тісно пов’язаний» із західними компаніями. Зокрема, за словами держсекретаря, Корпус причетний до виробництва бавовни.
Санкції США заморожують будь-які активи цієї китайської компанії та її співробітників, а також забороняє американським громадянам з нею співпрацювати. При цьому низка американських брендів імпортує значні обсяги бавовни з Китаю.
«Я не думаю, що компанії – деякі бренди тут в Америці – хочуть мати стосунок до того, що там (у Китаї – ред.) відбувається», – сказав Помпео.
Держсекретар звинуватив Комуністичну партію в «жахливих вчинках» щодо уйгурів – тюркської мусульманської меншини, яка проживає в Сіньцзяні, в тому числі стерилізації та примусі до абортів.
На думку Помпео, американські компанії стають більш обізнаними щодо подій в Сіньцзяні та «викликів, які це становить для їхніх брендів».
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«Я думаю, ми по всьому світу жахливо довго не визнавали загроз, яка існує для свободи, авторитарної природи тамтешнього режиму. Тож ми дозволяли тривати тому, що не можна було терпіти», – додав він.
Державний секретар додав, що остання низка санкцій поставила китайські компанії в Сіньцзяні «до відома», що вони мусять змінити свою поведінку.
20 липня Міністерство торгівлі США внесло до «чорного списку» 11 китайських компаній, які беруть участь у порушенні прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні на заході Китаю.
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