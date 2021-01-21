Китай запровадив санкції проти колишнього держсекретаря США Помпео і ще 27 американців

Китай 20 січня запровадив санкції проти Майка Помпео, який обіймав посаду держсекретаря в адміністрації президента США Дональда Трампа, а також ще 27 американців. Як ідеться в повідомленні сайту міністерства закордонних справ КНР, це зроблено за спроби порушити суверенітет Китаю.

«Китай вирішив запровадити санкції проти 28 осіб, які несуть основну відповідальність за серйозне порушення суверенітету Китаю в питаннях, що стосуються Китаю», – вказано в повідомленні.

Цим американцям та їхнім родичам буде заборонений в’їзд до Китаю. Крім того, Пекін обмежить для них і для компаній, пов’язаних із ними, відносини і бізнес з Китаєм.

Також 20 січня речниця Ради національної безпеки в адміністрації нового президента США Джо Байдена назвала цей крок Китаю «непродуктивним і цинічним» і закликала американців, незалежно від їхньої партійної приналежності, засудити дії Пекіна.