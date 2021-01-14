Експерти ВООЗ прибули до Уханю, щоб розслідувати походження коронавірусу

Група міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я прибула до Китаю 14 січня для розслідування причин виникнення пандемії коронавірусу.
Про прибуття команди з 10 експертів до Уханю повідомили китайські ЗМІ. Очікують, що вони проведуть близько місяця у місті, де наприкінці 2019 року коронавірус виявили вперше.
Експерти зі США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, Росії, Нідерландів, Катару і В’єтнаму почнуть працювати в умовах карантину і проведуть свої перші зустрічі з китайськими експертами через відеозв’язок.
Минулого тижня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус висловив розчарування перенесенням поїздки експертів.
5 січня він повідомив, що влада Китаю не дала остаточного дозволу на приїзд учених, при тому, що дехто з них вже виїхав зі своїх країн. За словами голови ВООЗ, він «чітко дав зрозуміти» владі Китаю, що місія є пріоритетною для організації.
За його словами, вчені зосередяться на тому, як відбулася перша передача коронавірусу людині.
«Дослідження почнуться в Ухані, щоб ідентифікувати потенційне джерело інфекції у перших випадках», – заявив Тедрос Адганом Гебреєсус.
Було багато спекуляцій щодо походження коронавірусу, деякі з них зосереджувались на можливості того, що він переносився кажанами і передався людям через іншу тварину, яку продавали на ринку в Ухані.
Прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив 12 січня, що Китай схвалив візит експертів після консультацій між сторонами, і назвав його можливістю «обмінятися думками з китайськими вченими і медичними експертами щодо походження нового коронавірусу».
Китайський уряд раніше підтримував теорії, що спалах захворювання міг початися з імпорту зіпсованих морепродуктів, що відкидають міжнародні вчені й агентства.
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