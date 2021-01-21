Twitter заблокував акаунт посольства Китаю у США – через твіт із «дегуманізацією» уйгурів

Компанія Twitter заблокувала обліковий запис посольства Китаю в Сполучених Штатах. Це сталося після того, як дипломатичне представництво опублікувало твіт на захист політики Пекіна в регіоні Сіньцзян.

«Ми вжили заходів щодо твіту… за порушення нашої політики супроти дегуманізації. Ми забороняємо дегуманізацію групи людей на підставі їхньої релігії, касти, віку, інвалідності, серйозних захворювань , національного походження, раси чи етнічної приналежності», – заявив представник Twitter 20 січня.

Раніше в січні в акаунті китайського посольства у США з’явився твіт, у якому стверджувалося, що уйгурські жінки більше не є «машинами для виготовлення немовлят». Автори твіту посилалися на дослідження, про яке повідомляє державна газета China Daily.

Твіт був видалений компанією Twitter, яка замінила його на ярлик із повідомленням, що він більше не доступний.

Twitter приховує твіти, які визнає порушенням своєї політики, але також вимагає від власників облікових записів видалення таких повідомлень. Обліковий запис посольства не видалив публікацію та не публікував нових твітів із 9 січня.

За день до кінця президентського терміну Дональда Трампа його адміністрація заявила, що Китай здійснює «геноцид і злочини проти людяності» щодо етнічних уйгурів та іншого переважно мусульманського населення в регіоні Сіньцзян.

За підрахунками ООН, у Сіньцзяні щонайменше 1 мільйон етнічних уйгурів та інших корінних жителів, переважно мусульман, змушені перебувати в спеціальних таборах. Пекін стверджує, що такі заклади є «центрами професійної освіти», які мають на меті допомогти людям уникати залучення до терористичної діяльності та реінтегруватися в суспільство.

У червні дослідники проблеми уйгурів у своєму звіті висловили думку, що Китай змушує жінок у Сіньцзяні до стерилізації або використання засобів контрацепції, намагаючись обмежити чисельність уйгурів, що означає уповільнений демографічний «геноцид».

Один із критеріїв Конвенції ООН про геноцид забороняє «заходи, спрямовані на запобігання народженню» в межах національних, етнічних, расових чи релігійних груп.

Китай заперечує поширені міжнародні звинувачення у жорстокому поводженні з меншинами. Посольство Китаю у Вашингтоні наразі не відповіло на запит про коментар.

Сама мережа мікроблогів Twitter заблокована в Китаї, проте китайські дипломати та державні засоби інформації часто використовують цю платформу.