США закликають Китай припинити тиск на Тайвань

США закликали Китай припинити тиск на Тайвань, це сталося після того, як китайські бомбардувальники та реактивні літаки, імовірно, потрапили до зони ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню. Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив 23 січня, що Вашингтон закликає Пекін «припинити військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і замість цього вступити в змістовний діалог з демократично обраними представниками Тайваню».

Вісім китайських бомбардувальників і чотири винищувачі опинилися в зоні ідентифікації ППО Тайваню зранку 23 січня, це спонукало Військово-повітряні сили Тайваню попередити китайську авіацію, проінформувало тайванське міністерство оборони.

Упродовж останніх місяців китайські військові літаки здійснювали майже щоденні прольоти між південною частиною Тайваню та контрольованими Тайванем островами Пратас у Південно-Китайському морі. Проліт 23 січня був незвичним, оскільки в ньому брали участь 12 бойових літаків.