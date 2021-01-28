Експерти ВООЗ почнуть польові дослідження в Ухані

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, що прибули до Китаю розслідувати походження коронавірусу, 28 січня залишили готель, де вони перебували на карантині, щоб почати польові дослідження.

Команда прибула до Ухань два тижні тому і тепер закінчила свій 14-денний карантин.

28 січня експерти залишили готель і сіли в автобус. Куди саме вони поїхали – наразі невідомо.

Як очікують, експерти ВООЗ проведуть близько місяця в місті, де наприкінці 2019 року вперше був виявлений коронавірус, що спричиняє COVID-19.

На початку січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус висловив розчарування перенесенням поїздки експертів.

5 січня він повідомив, що влада Китаю не дала остаточного дозволу на приїзд учених, при тому, що дехто з них вже виїхав зі своїх країн. За словами голови ВООЗ, він «чітко дав зрозуміти» владі Китаю, що місія є пріоритетною для організації.

За його словами, вчені зосередяться на тому, як відбулася перша передача коронавірусу людині.

«Дослідження почнуться в Ухані, щоб ідентифікувати потенційне джерело інфекції у перших випадках», – заявив Тедрос Адганом Гебреєсус.

Було багато спекуляцій щодо походження коронавірусу, деякі з них зосереджувались на можливості того, що він переносився кажанами і передався людям через іншу тварину, яку продавали на ринку в Ухані.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив 12 січня, що Китай схвалив візит експертів після консультацій між сторонами, і назвав його можливістю «обмінятися думками з китайськими вченими і медичними експертами щодо походження нового коронавірусу».

Китайський уряд раніше підтримував теорії, що спалах захворювання міг початися з імпорту зіпсованих морепродуктів, що відкидають міжнародні вчені й агентства.