Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
28 січня 2021, Київ 13:42
Відео

Боротьба з новими мутаціями COVID-19 – відео

Боротьба з новими мутаціями COVID-19 – відео
Embed
Боротьба з новими мутаціями COVID-19 – відео

No media source currently available

0:00 0:03:48 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Дослідники прагнуть протестувати існуючі вакцини від COVID-19 проти нових варіантів цієї недуги. Більш інфекційні штами, виявлені у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, викликають побоювання, що мутації вірусу можуть зробити вакцини менш ефективними. Наразі дослідження компаній Moderna та Pfizer / BioNTech не показують зниження антитіл проти варіанту, виявленого у Великій Британії. Та залишаються питання з приводу інших штамів: Moderna заявляє, що протестує новий підсилювач, націлений на південноафриканський і бразильський варіанти. (Автор: Стюарт Грір, відео: AP, Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG