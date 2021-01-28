Дослідники прагнуть протестувати існуючі вакцини від COVID-19 проти нових варіантів цієї недуги. Більш інфекційні штами, виявлені у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, викликають побоювання, що мутації вірусу можуть зробити вакцини менш ефективними. Наразі дослідження компаній Moderna та Pfizer / BioNTech не показують зниження антитіл проти варіанту, виявленого у Великій Британії. Та залишаються питання з приводу інших штамів: Moderna заявляє, що протестує новий підсилювач, націлений на південноафриканський і бразильський варіанти. (Автор: Стюарт Грір, відео: AP, Reuters)