В Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні станом на 29 січня виявили 5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 218 дітей і 212 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за добу шпиталізовані 1 916 людей, одужали – 11 310, померли 128 людей.

Протягом доби провели 44 143 тестувань (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у Києві (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 211 593 людини, 22 479 – померли.