Каннський кінофестиваль перенесли на липень

74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль перенесли з травня на липень, повідомили організатори у середу.

«Спочатку запланований на 11-22 травня 2021 року Каннський фестиваль відбудеться з 6 до 17 липня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Про формат наразі не повідомляється.

73-й фестиваль мав відбутися з 12 до 23 травня, проте через пандемію COVID-19 був перенесений. Пізніше організатори огляду повідомили, що в оригінальному форматі цього року фестиваль не відбудеться.

Міжнародний Каннський кінофестиваль – щорічний захід, який проводиться з 1946 року у французькому курортному місті Канни на набережній Круазетт.