Кількість нових випадків COVID-19 збільшилася на 2 тисячі порівняно з попереднім днем – МОЗ

В Україні станом на 28 січня виявили 5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Це майже на дві тисячі більше, ніж у попередній день, коли було 3 776 нових випадків захворювання.

За даними МОЗ, протягом минулої доби, зокрема, захворіли 248 дітей і 236 медпрацівників. Всього шпиталізували 1 941 людину, одужали – 11 946. Померли 149 людей.

За добу провели 48 736 тестувань (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109), додав міністр.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у Києві (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 206 412 осіб; одужали – 992 031; померли 22 351 людина.