В Україні виявили 3 776 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Протягом останньої доби в Україні виявили 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його даними, шпиталізували 2 430 людей, одужали 14 250 осіб, 145 людей померли.

Протягом доби провели 47 120 тестувань (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 200 883 особи; одужали – 980 085; померли – 22 202.