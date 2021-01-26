Нове докола COVID-19 на початку тижня

Після інавгурації, яка відбулася 20 січня, новий президент Сполучених Штатів Джо Байден швидко вжив нових заходів для протидії COVID-19. Він підписав низку розпоряджень та наказав американцям носити маски в літаках, потягах та в іншому громадському транспорті. Тим часом, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі наблизилася до позначки 100 мільйонів. Країни продовжують впроваджувати програми вакцинації на тлі попередження британських експертів щодо впливу пандемії на психічне здоров'я медичних працівників та молоді. (Автор: Ніл Браудер, відео AP)