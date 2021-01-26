Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
27 січня 2021, Київ 01:00
Відео

Нове докола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове докола COVID-19 на початку тижня – відео
Embed
Нове докола COVID-19 на початку тижня – відео

No media source currently available

0:00 0:04:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Після інавгурації, яка відбулася 20 січня, новий президент Сполучених Штатів Джо Байден швидко вжив нових заходів для протидії COVID-19. Він підписав низку розпоряджень та наказав американцям носити маски в літаках, потягах та в іншому громадському транспорті. Тим часом, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі наблизилася до позначки 100 мільйонів. Країни продовжують впроваджувати програми вакцинації на тлі попередження британських експертів щодо впливу пандемії на психічне здоров'я медичних працівників та молоді. (Автор: Ніл Браудер, відео AP)

Нове докола COVID-19 на початку тижня

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG