Кількість випадків COVID-19 у світі від початку пандемії перевищила 100 мільйонів

Кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі від початку пандемії перевищила 100 мільйонів, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Такої позначки в світі досягли 26 січня у той час, як число смертей від коронавірусної інфекції зросло до 2,15 мільйона. Справжня кількість випадків COVID-19 і смертей від захворювання, як вважають, може бути значно більшою.

Найбільше випадків коронавірусного захворювання і смертей від нього виявили у США. На вихідних число тих, хто захворів, тут перевищило 25 мільйонів, кількість смертей сягнула 425 тисяч, згідно з даними Університету Джонса Гопкінса.

Дані США разом із випадками в Індії, Бразилії, Росії та Великій Британії становлять більше ніж половину усіх випадків захворювання на COVID-19 у світі.

Зафіксовані 100 мільйонів випадків припадають на 1,3 відсотка населення світу, але експерти з охорони здоров’я кажуть, що про багато випадків не повідомляють, тобто реальна кількість тих, хто захворів, ймовірно, набагато вища.

Тим часом, країни намагаються запобігти поширенню нових штамів коронавірусу і розподілити вакцини від COVID-19.