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26 січня 2021, Київ 22:02
Новини | Міжнародні

Велика Британія першою в Європі сягнула показника у 100 тисяч смертей від коронавірусу

Минулої доби від коронавірусу в Британії померла 1 631 людина, повідомили в уряді.

У Великій Британії станом на 26 січня зафіксували понад 100 тисяч смертей, спричинених коронавірусом. Про це свідчать дані офіційного сайту британського уряду щодо статистики захворюваності.

Відповідно до інформації уряду, минулого тижня в Сполученому Королівстві зареєстрували 7776 смертей через COVID-19. Так, загальна кількість летальних випадків станом на 26 січня становить 103 602.

Минулої доби від коронавірусної інфекції в Британії померла 1 631 людина, повідомили в уряді.

За даними платформи Worldometer, станом на 26 січня у світі зафіксували 2 156 947 смертей, спричинених коронавірусом. Всього на COVID-19 захворіли 100 505 285 людей.

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