Велика Британія першою в Європі сягнула показника у 100 тисяч смертей від коронавірусу

У Великій Британії станом на 26 січня зафіксували понад 100 тисяч смертей, спричинених коронавірусом. Про це свідчать дані офіційного сайту британського уряду щодо статистики захворюваності.

Відповідно до інформації уряду, минулого тижня в Сполученому Королівстві зареєстрували 7776 смертей через COVID-19. Так, загальна кількість летальних випадків станом на 26 січня становить 103 602.

Минулої доби від коронавірусної інфекції в Британії померла 1 631 людина, повідомили в уряді.

За даними платформи Worldometer, станом на 26 січня у світі зафіксували 2 156 947 смертей, спричинених коронавірусом. Всього на COVID-19 захворіли 100 505 285 людей.