США прискорять вакцинацію на тлі рекордної добової смертності від COVID-19

США прискорять кампанію з вакцинації населення на тлі чергового рекорду зі смертності від COVID-19 – 4470 смертей за день.

12 січня було оголошено нові правила в’їзду до країни. Майже всі, хто в’їжджатиме у США, мають пред’явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за три дня перед від’їздом, або надати документи, що підтверджують факт одужання від COVID-19. Правила будуть чинними з 26 січня.

Сполучені Штати найбільш постраждала від пандемії країна. Тут виявлено понад 22,8 мільйона інфікованих коронавірусом (понад 235 тисяч за останню добу) та близько 380 тисяч смертей від COVID-19.

Наразі у лікарнях лишаються понад 130 тисяч людей з COVID-19.

Після критики з приводу повільного впровадження вакцинації адміністрація Трампа оголосила про право на щеплення для осіб у віці 65 років і старших. Раніше у багатьох штатах були складні правила щодо того, хто може отримати вакцину, при цьому спочатку вакцинували медичних працівників і мешканцям будинків для людей похилого віку.

Тільки 9,3 мільйона американців отримали перше щеплення з приблизно 27,5 мільйона розподілених доз.

Федеральний уряд також випустить всі резервні дози, які воно зберігало, щоб гарантувати, що ті, хто отримав перше щеплення, отримали й обов’язкову другу дозу. Обидві зареєстровані вакцини, Pfizer / BioNTech і Moderna, вимагають введення двох доз.