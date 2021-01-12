«Боюся, щоб люди не побили». В українському селі косо дивляться на лікарку, яка носить маску і костюм від коронавірусу

Україна вже три дні живе в умовах жорсткого карантину і локдауну, пов’язаного з новим спалахом коронавірусу. Але жителі багатьох регіонів, особливо в селах, далі нехтують заходами безпеки. Вони не носять захисних масок і не дотримуються фізичної дистанції, а на святкових забавах і в церквах, як і раніше, можна бачити натовпи людей. Репортаж телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»:

У селі Верховина Івано-Франківської області живе і працює сімейна лікарка – тридцятирічна Вікторія Магнич. В Україні норма: на одного сімейного лікаря – дві тисячі пацієнтів. В основному Вікторія консультує їх телефоном, але часто доводиться їздити й додому до пацієнтів:

«Коли ще не було пандемії, доїжджали громадським транспортом, пішки, на велосипеді, на конях теж, – каже Вікторія, яка саме їде до пацієнта на фірі. – Дві тисячі пацієнтів, коли не було пандемії, – труднощів якось не відчували тоді. Але тепер часто-густо не вистачає ні часу, ні сил. Працюємо і на вихідних. Обслуговуємо виклики, часто виходжу на роботу навіть у неділю».

Лікарка каже, що в українських селах люди іноді агресивно налаштовані стосовно медпрацівників, якщо ті носять маски і захисний спецодяг.

«Ми приїхали з медсестрою взяти у пацієнта мазок на ПЦР-тест, були повністю одягнені. Сусіди нас мало не побили, якщо чесно», – розповідає вона.

У святкові дні Вікторія, як і інші односельці, ходить до церкви і навіть одягає традиційний гуцульський костюм. Те, що вона доповнює його захисною медичною маскою, багатьом її односельцям теж не подобається: в храмі жінці не раз пропонували маску зняти.

«У божий храм... Бог нас рятує від усього, врятує і від цього, не потрібні біля храму маски. Просіть Бога про все мирне», – говорить одна з парафіянок.

«Боюся, щоб мене люди не побили, – зауважує Вікторія. – Тож я, напевно, зайду в храм помолитися і все ж зніму маску. Це мій вибір, на свій страх і ризик я так і зроблю. Але я не рекомендую так робити ні пацієнтам, ні лікарям».

Парафіяни без масок були не тільки в церкві в Івано-Франківській області, де ми знімали цей репортаж, але і в багатьох інших храмах, де проходили святкові богослужіння. На кадрах святкування Різдва видно, що сотні прихожан і десятки священнослужителів масок не надягали. І це незважаючи на те, що з 8 січня в Україні діє локдаун і жорсткий карантин у зв’язку з коронавірусом. Тільки за ці три дні поліцейські по всій країні виявили півтори тисячі порушників санітарних обмежень.

У сусідній із Івано-Франківською Львівській області обмеження ще жорсткіші. До відділення інтенсивної терапії муніципальної лікарні священники приходять, наприклад, просто в масці, але як персонал – у захисному костюмі. Саме в такій «уніформі» благословляє пацієнтів капелан православної церкви України отець Степан.

«У людини не тільки тіло, а й душа. Душа потребує допомоги. Якщо лікарі лікують тіло, то ми, священники, духовні особи, лікуємо душу. Дуже важливо, щоб душа йшла у двори Господні чистою, без гріха», – зауважує він.

В останні дні кількість нових хворих в Україні відносно низька. У листопаді-грудні щодня фіксували близько 15 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 щодня. Зараз щоденний приріст не перевищує п’яти тисяч хворих, принаймні, за офіційними даними. Але лікарі закликають людей не розслаблятися:

«Ми сподіваємося на все, що завгодно, що може нам допомогти в цій ситуації, в цій боротьбі з COVID-19, – каже лікарка відділення інтенсивної терапії Зоряна Машталер. – У першу чергу – на вакцинацію. Але також на розуміння людей, що таке ізоляція , що таке берегти один одного, що таке мити руки, що таке носити маски правильно – не під носом і не на підборідді. Що таке обмежувати контакти і не відвідувати людних місць».

На відміну від країн Євросоюзу, в Україні вакцинація ще не почалася. Завезти вакцини від COVID-19 влада планує лише до кінця лютого, та й прищеплювати спочатку будуть лише групи ризику.