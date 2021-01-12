Україна вже три дні живе в умовах жорсткого карантину і локдауну з метою запобігти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Але жителі багатьох регіонів, особливо в селах, й далі нехтують заходами безпеки. Вони не носять захисних масок і не дотримуються безпечної дистанції, а на святкових забавах і в церквах, як і раніше, можна бачити натовпи людей. (Відео АР).