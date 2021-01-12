Буковель-2021: українці у перші дні локдауну масово поїхали на гірськолижний курорт (відео)
Бум туристів спостерігався у перші дні посилення карантину в Україні. На гірськолижному курорті «Буковель» у Карпатах автомобільні черги на в’їзд і виїзд, скупчення людей біля підйомників та нехтування карантинними обмеженнями. Також не всі заклади харчування дотримуються карантинних норм, відзначають самі туристи. Кабінет міністрів України дозволив роботу гірськолижних курортів у період локдауну із 8 до 24 січня.
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