Прифронтовий Торецьк на Донеччині вже понад тиждень живе без централізованого водопостачання. Понад 40 тисяч людей залишилися без води через аварію на трубопроводі у «сірій зоні». Ремонтні бригади отримали гарантії безпеки і приступили до ліквідації проривів. Воду жителям Торецька і передмістя доставляють автоцистерни Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Кілька вантажівок надали Збройні сили України. Щоб отримати воду, люди стоять у чергах. Найважче пенсіонерам – вони можуть принести додому лише кілька літрів, тому доводиться економити.