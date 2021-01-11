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11 січня 2021, Київ 18:52
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Життя у прифронтовому Торецьку без води – відео

Життя у прифронтовому Торецьку без води – відео
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Життя у прифронтовому Торецьку без води – відео

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Прифронтовий Торецьк на Донеччині вже понад тиждень живе без централізованого водопостачання. Понад 40 тисяч людей залишилися без води через аварію на трубопроводі у «сірій зоні». Ремонтні бригади отримали гарантії безпеки і приступили до ліквідації проривів. Воду жителям Торецька і передмістя доставляють автоцистерни Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Кілька вантажівок надали Збройні сили України. Щоб отримати воду, люди стоять у чергах. Найважче пенсіонерам – вони можуть принести додому лише кілька літрів, тому доводиться економити.

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