Бойовики застосували міномети та гранатомети на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили застосували міномети та гранатомети на Донбасі 8 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«На Приазов’ї неподалік Водяного противник чотири рази відкривав вогонь в бік українських позицій з різного озброєння: мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог кілька разів вів вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав і поблизу Талаківки», – заявили в штабі.

За даними ООС, бойовики дев’ять разів порушили режим тиші на Донбасі 9 січня. Під час бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в семи обстрілах. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 8 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.