Через обстріл бойовиків зірвався ремонт водогону «Горлівка-Торецьк» – штаб ООС

Російські гібридні сили сім разів за добу стріляли в бік українських військових, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил увечері 8 січня.

Зокрема бойовики стріляли біля Водяного на Приазов’ї зі 120-міліметрових мінометів, протитанкових та автоматичних станкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів. Поблизу Водяного, що поруч із Донецьком, зафіксовані кілька пострілів зі стрілецької зброї. За повідомленням штабу, українські військові стріляли у відповідь.

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Також штаб заявляє, що бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета поруч із Південним у напрямку робочої бригади, яка ремонтувала водогін «Горлівка-Торецьк».

«Для уникнення жертв роботи було припинено. Сторонами було повторно вжиті заходи щодо дотримання режиму тиші. О 12.00 відновлювальні роботи продовжились. Однак, незважаючи на домовленості, близько 14.00 противник знову відкрив провокативний вогонь зі стрілецької зброї. Роботи було негайно припинено, робочу бригаду виведено із зони робіт», – повідомляє штаб.

5 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що через поломку водогону «Горлівка-Торецьк» п’ять населених пунктів на Донбасі повністю або частково залишилися без водопостачання.

За даними командування ООС, ніхто з українських військових не постраждав.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про перебіг бойових дій 8 січня.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.