Держзамовлення для друга Путіна: скільки Росії коштує залізниця в окупований Крим

Минув рік із моменту, коли мостом через Керченську протоку запустили залізничний рух. З його допомогою влада Росії намагається інтегрувати окупований український півострів у залізничну систему країни. Крим.Реалії з'ясували, скільки це коштує російським платникам податків і кому йдуть гроші від «проєкту століття».

Залізничну гілку Керченського мосту довжиною 19 кілометрів російська влада відкрила у грудні 2019 року. Проєктувальники мостового залізничного полотна говорили, що його пропускна потужність ‒ до 47 пар потягів на добу. У російських ЗМІ потім повідомили, що міст зможе пропускати 65 пар потягів на добу в обох напрямках: 45 пасажирських і 20 вантажних.

Наразі відомо про набагато меншу кількість рейсів через Керченський міст. Переважно потяги курсують між Москвою, Санкт-Петербургом, Севастополем і Сімферополем.

Залізниця, що з'єднує окупований український півострів із сусідньою Росією, як з'ясували Крим.Реалії, коштує російським платникам податків сотні мільйонів рублів щорічно. І, як правило, ці кошти йдуть «в одну касу».

Тільки для росіян

Пів року утримання залізничної частини мосту через Керченську протоку у 2021 році коштуватимуть 204 млн російський рублів. Тендер на ці послуги провели в «Кримській залізниці» наприкінці 2020 року. Це підприємство засноване російською владою для обслуговування залізничних перевезень на півострові у зв'язку з тим, що «Російські залізниці» не зайшли туди через українські, європейські та західні санкції, що діють із 2014 року.

У тендерній документації йдеться, що договір про обслуговування залізниці мосту укладається з 1 січня до 1 червня 2021 року, тобто на пів року.

До переліку робіт входить організація безпечного та безперебійного цілорічного функціонування залізничного транспортного переходу, збереження майнового комплексу та штучних споруд.

Також передбачені заходи з обслуговування локальних очисних споруд і каналізаційних помпових станцій, берегоукріплення та обстеження підмостової та навколомостової зон, видалення рослинності, косіння трави, огляд опорних частин та інших конструкцій залізничної частини мосту, очищення від забруднень навігаційних знаків, які забезпечують безпечне проходження суден у межах судноплавних прольотів мосту та інші роботи.

У документації йдеться, що до робіт із обслуговування об'єкта допускаються тільки особи, які мають громадянство Росії або офіційний дозвіл на роботу на території цієї країни.

По 200 мільйонів кожні пів року

Торік утримання полотна залізниці упродовж шести місяців також коштувало 204 млн рублів. Тендер був оголошений «Кримською залізницею» у червні 2020 року.

Ще 287 мільйонів рублів на обслуговування залізничної частини мосту витратили в 2019 році.

Усі ці держзамовлення дісталися одному підряднику ‒ російському ПАТ «Мостотрест». Воно стало єдиним учасником перерахованих тендерів, повідомляється на російському порталі держзакупівель.

ПАТ «Мостотрест» входить у бізнес-імперію російського олігарха Аркадія Ротенберга, друга президента Росії Володимира Путіна.

Його компанія і збудувала міст через Керченську протоку за федеральні кошти, а тепер продовжує кожні пів року отримувати бюджетні гроші на обслуговування об'єкта.

У «Мостотресті» про свої регулярні перемоги в тендерах публічно не повідомляють. Ми намагалися зв'язатися з компанією, але на наші дзвінки не відповіли.

19 кілометрів політики

Російська влада Криму говорила, що з запуском залізничної частини мосту через Керченську протоку на півострові знизяться ціни на продукти й товари, які дорожчають через проблемну логістику. Але ці надії не виправдалися.

Ексміністр транспорту та зв'язку України Йосип Вінський раніше говорив Крим.Реалії, що залізниця з Росії до окупованого Криму залишатиметься нерентабельною, оскільки її будівництво ‒ політичний, а не економічний проєкт.

Така залізниця не може бути завантажена. Російська гілка через Керченський міст ‒ чисто політичний проєкт

«Якщо оцінити цю залізницю чисто географічно, це гілка з нізвідки і в нікуди. Те, що Крим ‒ регіон-глухий кут, уже сказали, але якщо ви подивитеся на підходи до цього мосту з боку Росії, то там теж нема звідки везти вантажі. Звісно, така залізниця не може бути завантажена. Спочатку сама анексія Криму була економічно збитковим проєктом для Росії, і всі аспекти, серед них і транспортне сполучення, лише підтверджуватимуть це. Російська гілка через Керченський міст ‒ чисто політичний проєкт. Безумовно, вона має стратегічне значення, у разі якщо Росія захоче надалі воювати з Україною й нападати з боку Криму. Але з точки зору економічного суб'єкта ця залізниця ніколи не буде рентабельною», ‒ пояснював він.

Нагадаємо, що міст через Керченську протоку був збудований без узгодження та всупереч протестам влади України, якій за міжнародним законодавством продовжує належатить нині окупований Росією Крим.

Довжина мосту складає 19 кілометрів, він коштував Росії 228 мільярдів рублів.