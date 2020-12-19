«Путін не диявол» – це відповідь відомого архітектора Вольфа Прікса на запитання австрійського видання Süddeutsche Zeitung, чому він погодився на замовлення Росії створити проєкт театру опери та балету в окупованому Севастополі?

На фестивалі опери та балету «Херсонес», що відбувся в серпні цього року в Севастополі, артисти виступали фактично під відкритим небом, бо свого оперного театру в місті немає. Цей фестиваль проходить під патронатом президента Росії. А торік Володимир Путін відвідав його особисто, тоді ж, перед російським президентом на сцені виступав український артист балету зі світовим ім’ям, але вже з російським паспортом Сергій Полунін. Про цю особистість ми вже розповідали в сюжеті Крим.Реалії.

Сергій Полунін очолив хореографічне училище в Севастополі. Його створили на перспективу, адже Володимир Путін пообіцяв, що в місті з’явиться справжній театр опери та балету. А як він має виглядати, Путіну показали під час робочого візиту в Калінінграді. Тоді й згадали, що модель розробили в австрійському архітектурному бюро Coop Himmelb(l)au на чолі з Вольфом Пріксом.

У 1968 році Вольф Прікс разом із двома друзями заснував архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au, в перекладі – блакитні небеса. Пізніше колеги відійшли від справ, а Вольф Прікс продовжив справу сам. Тепер у компанії є центральний офіс у Відні та представництва в Австралії, Британії та Сполучених Штатах. Серед його доробків – «Музей злиття» в Леоні, а також виставковий центр BMW та штаб-квартира Європейського центрального банку в Мюнхені.

Ми хотіли бути знаменитими і багатими, як Rolling Stones

«Ми хотіли бути знаменитими і багатими, як Rolling Stones. Coop Himmelb(l)au – це як назва рок-гурту. Прікс і Свічинський – це було б нудно і неможливо запам'ятати. Coop Himmelb(l)au коротше і ми подумали, що зрозуміліше», – згадував Вольф Прікс, як пів століття тому створив Coop Himmelb(l)au в інтерв’ю російському телеканалу «Культура».

Спочатку Вольф Прікс заперечував свою причетність до опери в Криму. Та коли з’явилися копії проєкту – підтвердив своє авторство. Зовні театр має нагадувати гігантську чайку, проєкт затвердили без громадських слухань та обговорень. Вже розпочали будівельні роботи.

Спочатку підрядником була та сама компанія, що й будувала Керченський міст. Фірма друга Володимира Путіна – Аркадія Ротенберга – «Стройгазмонтаж». Пізніше підрядника змінили на іншого друга Путіна – Геннадія Тимченка, «Стройтрансгаз».

Попередня вартість всього комплексу, а це культурно-освітній центр, театр, музей та хореографічне училище – 25 мільярдів рублів, у перерахунку це близько 330 мільйонів доларів. На думку кримчанина, кандидата політичних наук, який живе у Відні, залучення, європейського архітектора до проєкту – це чергова спроба легітимізації незаконної анексії Криму.

Це легітимація анексії, такі люди є, і з цим доводиться жити

«Єдина важливість цього всього проєкту – це політична важливість. Залучаючи австрійських фахівців, Росія показує, що багато західних діячів, включно з бізнесменами, цілком нормально ставляться до того, що Крим, в лапках кажучи, «повернувся в Росію». Це легітимація анексії, такі люди є, і з цим доводиться жити», – зазначив у коментарі Крим.Реалії політолог і публіцист із Криму Антон Шеховцов.

Вольф Прікс живе у Відні, з ним телефоном поспілкувався посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Це така, мало приємна розмова була. Можу просто сказати, що ця людина веде себе відверто зухвало. Його позиція така, мовляв це все політика, а він займається мистецтвом», – розповів у коментарі Крим.Реалії посол України в Австрії Олександр Щерба.

Також із Вольфом Пріксом поспілкувалось і австрійське видання Süddeutsche Zeitung. Архітектор не вважає, що порушив санкційний режим. Мовляв, слово «культура» не згадується в санкціях ЄС. Також Прікс не бачить нічого поганого в тому, що його робота буде реалізована на незаконно анексованій Росією території.

Хотілося б побачити тих, хто не прийняв би замовлення з Криму або Сибіру

«Володимир Путін – не диявол. Мабуть. Я не хотів би будувати, ані для Гітлера, ані для чорта, ані для Сталіна, до речі, теж. Також замовником будівництва є не особисто Путін, а Російська Федерація. Тим більше, що мова йде про створення будівель культури, а не казарм. Доти, поки я зможу реалізовувати те, що хоче Coop Himmelb(l)au, а не Путін, я буду цим займатися. Дискусію навколо цього проєкту вважаю дещо лицемірною. Хотілося б побачити тих, хто не прийняв би замовлення з Криму або Сибіру», – переказано розмову співзасновника архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Прікса з журналістом видання Süddeutsche Zeitung

У МЗС України обурені позицією австрійського архітектора і вже запустили внутрішньодержавну процедуру із внесення до санкційних списків компанії Coop Himmelb(l)au та її керівництва.

Ми заборонимо йому в’їзд в Україну, накладемо санкції на цю компанію

«Ми заборонимо йому в’їзд в Україну, накладемо санкції на цю компанію, і сприятимемо тому, щоб імідж цього архітектурного бюро був зіпсований, а ім’я Coop Himmelb(l)au асоціювалося виключно з цим ганебним вчинком і сприянням окупанту і кремлівському режиму в спробах легітимізувати анексію», – зазначив Олексій Макеєв, спецпредставник з питань санкцій політики МЗС України, в коментарі Крим.Реалії

Це рішення ще має пройти через Кабінет міністрів та РНБО. І хоча уряд Австрії публічних заяв ще не робив, австрійський МЗС також почав вивчати питання, чи не порушував Coop Himmelb(l)au санкційної політики Євросоюзу. У свою чергу, прокуратура Автономної Республіки Крим має підозри, що керівництво архітектурного бюро відвідало Крим в обхід українських кордонів. З цього приводу вже відкрито кримінальну справу, розслідування проводить СБУ.

Українські дипломати переконані, навіть якщо притягнути до відповідальності австрійське архітектурне бюро не вийде, то політичні та репутаційні наслідки будуть невідворотні.

Достатньо буде «погуглити», що таке Coop Himmelb(l)au, і перше, що вискочить – це колаборація з окупантами

«Наслідок очевидний – це руйнація репутації Coop Himmelb(l)au та доброго імені Вольфа Прікса, над яким він працював все життя. А зараз, через всього лиш одну справу, може цю добру репутацію втратити. Достатньо буде «погуглити», що таке Coop Himmelb(l)au, і перше, що вискочить – це колаборація з окупантами», – пояснив свою позицію у коментарі Крим.Реалії посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Україна ніколи не відступить і разом з європейськими партнерами, разом із нашими американськими партнерами будемо чинити тиск на державу-агресора. Аж допоки вона не забереться геть із українського Криму і українського Донбасу», – сказав у коментарі для Крим.Реалії спецпредставник з питань санкцій політики МЗС України Олексій Макеєв.

Ми звернулися за коментарем і до самого Вольфа Прікса та компанії Coop Himmelb(l)au, але на момент публікації ні телефоном, ні в письмовому вигляді відповіді не отримали.