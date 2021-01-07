Російські медіа повідомляють про поранення бойовика «ЛНР» через вибух в окупованому Луганську

Один з ватажків незаконного збройного угруповання «ЛНР» Ян Лещенко поранений внаслідок вибуху в квартирі житлового будинку в Луганську, повідомляють російські медіа із посиланням на свої джерела та представника угруповання.

За однією з версій, причиною вибуху міг стати витік газу. Бойовик госпіталізований із пораненнями, але, як заявляє співрозмовник російського «Інтерфаксу», його життю нічого не загрожує.

Підконтрольний бойовикам інтернет-ресурс також повідомив про вибух у окупованому Луганську, але не оприлюднив деталей.

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Ян Лещенко очолює так звану «народну міліцію» незаконного збройного угруповання «ЛНР», яке окупувало частину Луганської області.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.