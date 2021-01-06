Футболіст, який грав у чемпіонаті бойовиків «ЛНР», перейшов до київського клубу

Захисник Олексій Лобов перейшов до київського футбольного клубу «Оболонь», який виступає в українській Першій лізі. Угода з гравцем розрахована до 30 червня 2022 року.

Наприкінці серпня 23-річний Лобов на правах оренди перейшов у житомирське «Полісся». Через кілька днів з ним припинили співпрацю. Це сталося після протесту вболівальників, які заявили, що Лобов грав у чемпіонаті контрольованого Росією угруповання «ЛНР» на непідконтрольній Україні території Луганської області.

Лобов, який народився в нині підконтрольному бойовикам Алчевську, у коментарі ютуб-каналу «ТаТоТаке» заявляв, що не мав можливості відразу покинути окуповану територію.

«Можливості одразу покинути територію в моєї сім’ї, а тим паче в мене особисто взагалі не було. Я продовжував грати у футбольному клубі «Сталь» Алчевськ… У той момент і в тому віці я подумати не міг, що так все могло статися, що футбол настільки переплетений з політикою. Зараз – це факт. Я просто продовжував займатися своєю улюбленою справою, не підозрюючи, що це може бути для когось образою», – сказав Лобов.

Він заявив, що «ніколи не підтримував і не прославляв «ЛНР» і «ДНР», і покинув непідконтрольну Україні територію, «як тільки з’явилася можливість».

Лобов з 2017 до 2020 року виступав за краматорський «Авангард» у другому дивізіоні чемпіонату України з футболу. Згодом на правах вільного агента перейшов до «Колоса» з Ковалівки, що на Київщині.