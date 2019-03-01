«Сепаратистський футбол»: СБУ оголосила підозру в державній зраді депутату з Закарпаття

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру в державній зраді одному з депутатів Берегівської районної ради Закарпатської області, повідомила 1 березня прес-служба СБУ.

«Під час досудового слідства СБУ зібрала докази, згідно з якими депутат райради у червні 2018 року організував участь фейкової «збірної Закарпаття» у так званому чемпіонаті з футболу невизнаних республік. Правоохоронці встановили, що депутат безпосередньо формував команду з вихідців із Закарпатської області, які тривалий час грали за професійні футбольні клуби різних країн. Він забезпечив їх формою та сприяв широкій інформаційній кампанії турніру, чим створював загрозу національній безпеці нашої держави», – вказано в повідомленні.

За даними спецслужби, на змаганні спортсмени виступали у формі з комбінованим логотипом герба, прапора, контурної карти Закарпатської області в поєднанні з державною символікою сусідньої європейської країни.

«Згідно з висновками експертів, емблема фейкової збірної містила символи, які можна розцінити як декларування претензій та посягань на територіальну цілісність України. Слідчі Управління СБУ в Закарпатській області за навмисні дії депутата районної ради на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності й інформаційній безпеці нашої держави оголосили йому підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України», – інформує СБУ.

Команда Karpatalya з українсько-угорською символікою та контурами Закарпатської області України на емблемі 9 червня у Лондоні виграла так званий чемпіонат світу серед збірних невизнаних утворень, який проводить Конфедерація незалежних футбольних асоціацій (CONIFA). У турнірі брали участь і команди підтримуваних Росією сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР». До CONIFA входять невизнані ФІФА футбольні федерації. Організацію створили шість років тому, а власний «чемпіонат світу» вона почала проводити з 2014 року.

Згідно із повідомленням інтернет-ресурсу Mukachevo.net, у турнірі 2018 року не взяв участь жодний футболіст, офіційно зареєстрований Федерацією футболу України. Редакція стверджує, що організував команду Karpatalya депутат Берегівської райради від Демократичної спілки угорців (УМДС) Тіберій Феєш. Радіо Свобода отримало підтвердження цих даних з інших джерел.