(Друкуємо мовою оригіналу)

Вокруг Донбасса существует стереотип, что там не поют украинские колядки и не придерживаются рождественских традиций. Даже сами дончане могут не знать, как колядует Донбасс. На самом деле, наследство украинского фольклора богаче, чем думают многие. Насколько украинские традиции присущи Донбассу? И как развиваются украинские традиции Донбасса «в изгнании»? Рассказывает Радио Донбасс.Реалии и участницы народного театра фольклорной песни «Дивина», переселенки из Донецка Светлана Медведева и Юлия Кулиненко. Этот разговор был записан в 2018 году.

– Коллектив был создан в 1998 году на базе Донецкого национального университета, а в 2014 году выпереехали в Киев. Как все начиналось, кто вдохновил?

Юлия Кулиненко: Если начинать совсем издалека, то наша руководительница Елена Тюрикова родом из Томска, там же изучала переселенцев из Украины и украинский фольклор в селах западной Сибири, Алтайского края. Потом она оказалась в Донецке, работала в Национальном университете, работала в консерватории. Написала две больших книги по свадебному фольклору и календарно-обрядовым песням. На базе детской школы творчества создала коллектив «Співаночки», а потом девочки выросли и предложили сделать коллектив в университете. Руководство поддержало, и Елена стала руководительницей взрослого коллектива «Дивина».

– А что вас вдохновило начать в нем петь?

Я начала интересоваться, кто такие украинцы и кто я такая настолько сильно, что поступила на филфак, на украинское отделение в Донецкий национальный университет

Юлия Кулиненко: Впервые я увидела «Дивину» в 2004 году, девочки выступали на День Татьяны, пели веснянки. У меня были огромные мурашки по телу, и я очень захотела петь с ними.

Даже если мы не знаем фольклорных песен, даже если не умеем петь, у нас на подсознании они есть. Это было то, что откликнулось у меня внутри.

Светлана Медведева: Я услышала девочек в театре переселенца (в Киеве - ред.) на репетиции, и это звучало очень здорово. А вообще, я начала интересоваться, кто такие украинцы и кто я такая настолько сильно, что поступила на филфак, на украинское отделение в Донецкий национальный университет. Я поняла, что я ничего не знаю. Толчком для этого была Оранжевая революция.

Юля говорит, мурашки по коже, и действительно, это невозможно не почувствовать, какие-то песни доходят очень глубоко.

Слушатель, Донбасс: Очень удивился, когда услышал, что в эфире пропели колядку. Я на Донбассе ни разу не слышал таких колядок. Рождество проходит, и тут в городах люди почти не придерживаются традиций. Не колядуют, не носят вечерю.

Мои друзья носили вечерю родным 6 января, ходили со звездой и по Донецку

Юлия Кулиненко: Мои друзья носили вечерю родным 6 января, ходили со звездой и по Донецку, в том числе. Конечно в частном секторе этого больше.

– Как вы вообще относитесь к колядованию в больших индустриальных городах? Все-таки это сельская традиция, не кажется ли вам странным ходить по квартирам?

Юлия Кулиненко: Это замечательно. Люди очень открыто воспринимают. Да, бывают разные реакции. Мы ходили каждый год. И одна из наших участниц ходила с друзьями колядовать по селу.

– Расскажите про специфику донбасских традиций колядок?

Манера пения может быть более открыта, у нас развито многоголосие

Юлия Кулиненко: Манера пения может быть более открыта, у нас развито многоголосие. По традиции, козу чаще водят на Щедрый вечер на Василия (13 января – ред.).

Мы ходили по знакомым и по улицам. Люди относились открыто, могли попросить поколядовать. Сейчас этого меньше, и сложнее увидеть, но это все равно осталось. Меня радует, что сейчас молодежь стала больше интересоваться, собирать фольклор.

​– А почему? Откуда этот поворот, и насколько он силен среди молодежи?

Люди с проукраинской позицией относятся с огромной, теплой симпатией к себе настоящим, к этому повороту к истокам

Светлана Медведева: Об этом сложно говорить объективно. Но по ощущениям, здесь все-таки не чувствуется война. Мы жили еще год в Бердянске, я не видела никаких колядников, никакого праздника, очень напряженная атмосфера.

Мне кажется, люди с проукраинской позицией относятся с огромной, теплой симпатией к себе настоящим, к этому повороту к истокам.

Разговор полностью: