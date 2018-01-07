Волонтери провели «Різдвяну коляду» для бійців, що лікуються у Дніпрі, з вертепом «на новий лад»

У Дніпрі, в медичних закладах, де лікуються українські бійці із зони АТО, волонтери проводять акцію «Дніпровська коляда-2018».

Учасники аматорського гурту завітали до учасників бойових дій на Донбасі, які лікуються в опіковому відділенні 2-ї міської лікарні та у військовому шпиталі, з колядками та щедрівками, а також різдвяним вертепом «на новий лад».

До традиційного дійства з народними героями дніпровські колядники додали впізнаваного персонажа – «царя» в короні з «кремлівськими зубцями». Цього року у вертепі з’явились також нові порівняно з попередніми роками дійові особи – «жид», «царські генерали» тощо, а також «український вояк», якого зіграв демобілізований боєць Юрій Миколюк.

«Я граю сам себе. Колядую з гуртом уперше, мені цікаво», – сказав він.

Як зазначила координаторка акції Ганна Бікетова, серед учасників аматорського вертепу цього року більшість – волонтери, які допомагають армії. За її словами, акція «Дніпровська коляда» відбувається вже вчетверте.

«Учасники коляди – переважно волонтери. Цього року ми також зібрались дружним колективом, щоб привітати бійців із Різдвом. Ми намагаємось не повторюватись, щороку робимо нову виставу. Дійові особи традиційні для української коляди, але цього року в нас є й нові персонажі», – сказала Радіо Свобода координаторка акції.

Дніпровські колядники розповідають, що самі готували костюми для дійства, дехто з жінок вбрався в український народний стрій, який зберігся від бабусі.

Колядники обдаровували бійців у медичних закладах солодкими гостинцями та оберегами.

За даними медперсоналу, зараз у Дніпропетровському військовому шпиталі лікують близько двохсот п’ятдесяти військовослужбовців.

Учасники «Дніпровської коляди» також побували з різдвяним дійством у військовому шпиталі селища Черкаського в Новомосковському районі.

Живий вертеп – традиційний український «вуличний театр» із нагоди Різдва.