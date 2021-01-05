ЦВК цікавиться, чи можна провести місцеві вибори 28 березня поблизу лінії розмежування на Донбасі

Центральна виборча комісія України звернулася до Луганської і Донецької обласних державних адміністрацій з проханням повідомити, чи можна 28 березня провести перші місцеві вибори в окремих громадах поблизу лінії розмежування.

До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

8 серпня 2020 року ЦВК на підставі висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки.

Таким чином, перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не були проведені.

ЦВК повинна ухвалити рішення про призначення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року не пізніше 17 січня 2021 року.

Натомість законами України комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.