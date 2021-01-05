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05 січня 2021, Київ 09:41
Новини | Події

П’ять населених пунктів на Донбасі залишилися без води через прорив водогону – ДСНС

Одне з постраждалих міст – Торецьк – під час чергового перебою з водопостачанням, жовтень 2018 року

Два міста і три селища залишилися без водопостачання, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 5 січня.

За повідомленням, 4 січня стався прорив на водогоні «Горлівка-Торецьк».

«Без водопостачання залишилось п’ять населених пунктів (місто Торецьк, місто Залізне, селище міського типу Північне, селище міського типу Південне та частково селище міського типу Щербинівка, близько 38 тисяч мешканців). Для забезпечення роботи котелень створено запас води», – йдеться в заяві ДСНС.

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Станом на ранок 5 січня ремонт комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» продовжує роботи з відновлення водопостачання.

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