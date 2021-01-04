«Глава МНС» анексованого Криму помер від COVID-19

«Глава» підконтрольного Росії МНС анексованого Криму Сергій Шахов помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Про це повідомили російські та кримські ЗМІ з посиланням на пресслужбу російського МНС, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зазначається, що Шахов помер у понеділок у госпіталі для хворих на COVID-19.

Шахов народився 20 червня 1955 року у місті Нова-Горлівка, Донецької області. З 2011 по 2014 рік від очолював Головне управління МНС (з 2013 ДСНС) України в Автономній Республіки Крим.

Після анексії півострову продовжив очолювати підконтрольну Росії структуру.

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