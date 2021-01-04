«Глава МНС» анексованого Криму помер від COVID-19

«Глава» підконтрольного Росії МНС анексованого Криму Сергій Шахов помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Про це повідомили російські та кримські ЗМІ з посиланням на пресслужбу російського МНС, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
Зазначається, що Шахов помер у понеділок у госпіталі для хворих на COVID-19.
Шахов народився 20 червня 1955 року у місті Нова-Горлівка, Донецької області. З 2011 по 2014 рік від очолював Головне управління МНС (з 2013 ДСНС) України в Автономній Республіки Крим.
Після анексії півострову продовжив очолювати підконтрольну Росії структуру.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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