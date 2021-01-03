Рятувальники знайшли в Карпатах заблукалого туриста – ДСНС

Рятувальники знайшли в Карпатах заблукалого туриста, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

3 січня о 15:50 до рятувальників поста «Заросляк» Ворохтянського пошуково-рятувального відділення звернулася туристка з Херсона та повідомила про те, що її чоловік близько 11:00 вирушив на Говерлу, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Зв'язок з ним частково підтримувався.

О 16:00 на пошук направили рятувальників поста «Заросляк» Ворохтянського пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох людей.

О 16:50 рятувальники в районі «Малої Говерли» заблукалого туриста знайшли. Медичної допомоги він не потребував.

О 17:45 чоловіка провели до навчально-спортивної бази «Заросляк».