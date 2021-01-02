Січень 2021 року буде теплішим, ніж у попередні роки – синоптики

Середня місячна температура повітря в січні 2021 року буде вищою за середні багаторічні значення, прогнозують синоптики.

«Середня місячна температура передбачається 0-4° морозу, у південній частині місцями 1-3º тепла, що на 2-2,5° вище від середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Раніше у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що в Києві рік завершився температурними рекордами.

Зокрема, за даними спостережень метеостанції обсерваторії, «30 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +5,3°С, що на 0,7°С вище від рекордного значення температури для цього дня 1913 року. Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня».