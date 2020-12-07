У Києві почалася метеорологічна зима – кліматологи

Кліматологічна зима настала у Києві на чотири дні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського проаналізували, що стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся в останній день осені – 30 листопада. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла майже в строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми. 30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1,0 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що найраніше зима прийшла до столиці України у 1920 році – 20 жовтня, та у 1988 році – 31 жовтня. Найпізніше – 29 грудня у 2015 році.

Минулого року у Києві так і не зафіксували початок метеорологічної зими, що стало унікальним явищем за весь період спостережень.