«Бабине літо» у Києві закінчилося у день місцевих виборів – метеорологи

Період теплої та сухої осінньої погоди, пов’язаний зі стійким антициклоном, більш відомий як «бабине літо», тривав у Києві чотири дні і завершився 25 жовтня, припавши якраз на день місцевих виборів.

«У цьому році рівно через тиждень після початку метеорологічної осені до Києва завітало «бабине літо», яке розпочалось минулого четверга, 22 жовтня, і тривало до 25 жовтня», – повідомила на своєму сайті Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Кліматологи уточнили, що «бабине літо» охоплює період з середньодобовою температурою повітря не нижчою за +11,5°С.

Раніше метеорологи повідомляли, що вперше за 140 років цьогорічне свято Покрови (14 жовтня) завершило метеорологічне літо у Києві. Загалом воно тривало 132 дні.