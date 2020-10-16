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16 жовтня 2020, Київ 16:31
Новини | Суспільство

У Києві метеорологічне літо вперше за 140 років завершилося на Покрову – метеорологи

До цього найпізніше метеорологічна осінь приходила до столиці України 7 жовтня – у 1999 році

Вперше за 140 років цьогорічне свято Покрови (14 жовтня) завершило метеорологічне літо, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 15 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря опустилася нижче від +15 градусів і становила +12,3°С. За прогнозами Українського гідрометцентру, температура повітря і надалі буде знижуватися», – йдеться в повідомленні.

До цього найпізніше метеорологічна осінь приходила до столиці України 7 жовтня – у 1999 році, додали метеорологи.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня і закінчилось 14 жовтня, загалом тривало 132 дні, йдеться в повідомленні. Найдовше літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.

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