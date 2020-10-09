Метеорологи повідомили про третю поспіль рекордно теплу ніч у Києві

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили про третю поспіль рекордно теплу ніч у столиці України.

«Ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +13,4°С. Попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С», – йдеться в повідомленні.

Напередодні йшлося про те, що ніч на 8 жовтня у Києві також, як і попередня, виявилась найтеплішою за період спостережень.

Раніше метеорологи повідомляли, що від початку року в Києві встановлено 27 температурних рекордів.