У Києві друга ніч поспіль виявилась найтеплішою за період спостережень – метеорологи

Ніч на 8 жовтня у Києві також, як і попередня, виявилась найтеплішою за період спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Температура не опустилася нижче від +15,1°С. Попереднє рекордне значення +13,6°С 1893 року перевищено на 1,5°С», – йдеться в повідомленні.

В обсерваторії додали, що 7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів – 39 мм, що на 11 мм більше, ніж у 1905 році.

Раніше метеорологи повідомляли, що від початку року в Києві встановлено 27 температурних рекордів.