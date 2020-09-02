Літо в Києві стало другим найспекотнішим з 1881 року – обсерваторія

Київське літо 2020 року стало другим найспекотнішим з 1881 року, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середня температура повітря становила 21,7 градуса, що на три градуси перевищило кліматичну норму.

«Найхолодніше було на початку календарного літа – 2 та 3 червня, коли температура під ранок опустилась до 5,5 градуса, а найспекотнішим виявилось 20 серпня, коли температура після полудня піднялась до 34,1 градуса. Днів зі спекою, яка перевищила 30 градусів було 25, причому майже порівну в кожний місяць. За літо встановлено шість температурних рекордів», – заявили в обсерваторії.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки становила 55% кліматичної норми. Воно увійшло в десятку найсухіших у Києві з 1891 року.