Погодні підсумки липня в Києві: кількість опадів становила 53% від кліматичної норми

Температура повітря в Києві у липні перевищила норму на 2,6°С, а кількість опадів становила 53% від норми, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Погодні підсумки липня в Києві в обсерваторії оприлюднили 3 серпня.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря липня у Києві становила +21,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,6°С. Найхолодніше було 8 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,7°С, а найспекотніше – 29 липня, коли максимальна температура після полудня досягла +32,7°С», – йдеться в повідомленні.

Загалом у липні в Києві було вісім днів із температурою повітря вище ніж 30°С.

Опадів у Києві випало лише 46,5 мм, що склало 53% кліматичної норми за місяць, наголосили кліматологи.