У Києві в червні було побито п’ять температурних рекордів – метеорологи

П’ять температурних рекордів було побито в Києві з 10 до 12 червня, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +21,7°С, що на 3,5°С вище за кліматичну норму. За рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень зайняв шосте місце. У Києві з 10 по 12 червня було побито аж 5 температурних рекордів. 8 днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С», – йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, найхолодніше у Києві було 2 і 3 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,5°С, а найспекотніше – 11 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,3°С.



