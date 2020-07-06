Ніч на 5 липня в Києві була найтеплішою за 140 років – метеорологи

Цьогорічна ніч на 5 липня у столиці України виявилась найтеплішою за 140 років, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на неділю у Києві виявилась найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С», – йдеться в повідомленні.

В обсерваторії нагадали, що загалом від початку року в Києві встановлено 24 температурні рекорди.