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01 вересня 2020, Київ 15:34
Новини | Суспільство

Кліматологи назвали найтепліший день літа 2020 року в Києві

20 серпня після полудня температура повітря піднялася до 34,1 градуса

Середньомісячна температура повітря в Києві на 2,8 градуса була вищою за кліматичну норму, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Вона становила 21,4 градуса. Найспекотнішим днем літа стало 20 серпня.

«Найхолодніше у Києві було 15 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 11 градусів, а найспекотніше – 20 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до 34,1 градуса і виявилась найвищою за нинішнє літо. У серпні було 9 днів з температурою вище 30 градусів», – заявили в обсерваторії

Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 31 мм, що склало 45% кліматичної норми.

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